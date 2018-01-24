В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека – МВД

Три человека пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 121 преступление, 24 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 33 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 19 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
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