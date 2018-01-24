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Происшествия 24.01.2018 13:50

В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции

В Азербайджане в 2017 году зафиксировано свыше 1,8 тыс. ДТП, в них погибли 750 человек, заявил начальник Управления государственной дорожной полиции (УГДП) МВД республики генерал-майор Рамиз Зейналов.

«В 2017 году в Азербайджане было зафиксировано 1,833 тыс. ДТП, в результате которых погибли 750 человек, пострадали - 1,719 тыс. человек», - заявил Р.Зейналов в ходе оперативного совещания в УГДП, посвященного итогам 2017 года.

По его словам, в 2017 году по сравнению с 2016 годом число погибших в ДТП сократилось на 1,2%, пострадавших - на 14,2%.

«В целом, в 2017 году в стране число зафиксированных ДТП сократилось на 8,6% по сравнению с 2016 годом", - добавил глава управления.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДТП-ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]