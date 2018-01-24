В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции

В Азербайджане в 2017 году зафиксировано свыше 1,8 тыс. ДТП, в них погибли 750 человек, заявил начальник Управления государственной дорожной полиции (УГДП) МВД республики генерал-майор Рамиз Зейналов.
«В 2017 году в Азербайджане было зафиксировано 1,833 тыс. ДТП, в результате которых погибли 750 человек, пострадали - 1,719 тыс. человек», - заявил Р.Зейналов в ходе оперативного совещания в УГДП, посвященного итогам 2017 года.
По его словам, в 2017 году по сравнению с 2016 годом число погибших в ДТП сократилось на 1,2%, пострадавших - на 14,2%.
«В целом, в 2017 году в стране число зафиксированных ДТП сократилось на 8,6% по сравнению с 2016 годом", - добавил глава управления.
Ф.Исазаде
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