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СНГ 24.01.2018 15:36

Главы правительств стран СНГ в Алматы обсудят перспективы цифровизации экономик стран Содружества

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 2 февраля в Алматы, сообщили в комитете информации министерства информации и коммуникаций Казахстана.

"2 февраля в 15:00 начинает свою работу очередное заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы", - говорится в сообщении комитета.

В тот же день в Алматы состоится форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" с участием глав правительств стран СНГ. В работе форума также примут участие ведущие международные эксперты, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители казахстанских и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ, сообщили в комитете.

Ожидается, что центральной темой форума станет обсуждение вопросов совместного сотрудничества по развитию цифровизации экономик стран СНГ с учетом мировых трендов и направлений.

"В пленарной сессии примут участие премьер-министры стран СНГ и международные эксперты из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России и Украины, специализирующиеся в области цифровых технологий, развития электронного правительства, цифровой экономики, интернет-инициатив", - сообщили в комитете Мининформации Казахстана.

На тематических сессиях будут обсуждаться вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и индустрии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СНГ, ПРЕМЬЕРЫ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]