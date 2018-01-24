Главы правительств стран СНГ в Алматы обсудят перспективы цифровизации экономик стран Содружества

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 2 февраля в Алматы, сообщили в комитете информации министерства информации и коммуникаций Казахстана.
"2 февраля в 15:00 начинает свою работу очередное заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы", - говорится в сообщении комитета.
В тот же день в Алматы состоится форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" с участием глав правительств стран СНГ. В работе форума также примут участие ведущие международные эксперты, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители казахстанских и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ, сообщили в комитете.
Ожидается, что центральной темой форума станет обсуждение вопросов совместного сотрудничества по развитию цифровизации экономик стран СНГ с учетом мировых трендов и направлений.
"В пленарной сессии примут участие премьер-министры стран СНГ и международные эксперты из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России и Украины, специализирующиеся в области цифровых технологий, развития электронного правительства, цифровой экономики, интернет-инициатив", - сообщили в комитете Мининформации Казахстана.
На тематических сессиях будут обсуждаться вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и индустрии.
Вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана создаст почву для урегулирования карабахского конфликта, заявляют в Баку
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о строительных работах в селе Талыш
Президент Азербайджана вскоре совершит официальный визит в Украину – посол в Киеве
На территории СХПП в 2018 году будут сданы в эксплуатацию 6 новых предприятий
Предприятие «Мингечевир текстиль» с инвестициями в $65 млн заработает в I квартале 2018 года
Президент Азербайджана провел встречу с главой норвежской Statoil
Определились соперники Азербайджана на групповом этапе розыгрыша Лиги Наций УЕФА
В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека – МВД
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»