Главы правительств стран СНГ в Алматы обсудят перспективы цифровизации экономик стран Содружества

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 2 февраля в Алматы, сообщили в комитете информации министерства информации и коммуникаций Казахстана.

"2 февраля в 15:00 начинает свою работу очередное заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы", - говорится в сообщении комитета.

В тот же день в Алматы состоится форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" с участием глав правительств стран СНГ. В работе форума также примут участие ведущие международные эксперты, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители казахстанских и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ, сообщили в комитете.

Ожидается, что центральной темой форума станет обсуждение вопросов совместного сотрудничества по развитию цифровизации экономик стран СНГ с учетом мировых трендов и направлений.

"В пленарной сессии примут участие премьер-министры стран СНГ и международные эксперты из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России и Украины, специализирующиеся в области цифровых технологий, развития электронного правительства, цифровой экономики, интернет-инициатив", - сообщили в комитете Мининформации Казахстана.

На тематических сессиях будут обсуждаться вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и индустрии.