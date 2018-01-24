Климатические инвестиции в Швеции превысили $730 млн - министр

Климатические инвестиции в Швеции уже превысили 6 млрд шведских крон ($730 млн), заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг на конференции Arctic Frontiers в Тромсё (Норвегия).
В 2017 году в Швеции был принят программный документ об основах климатической политики, подстегнувший такие инвестиции. Документ содержит ряд инициатив, направленных на дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов.
"Угольные шахты остались в прошлом. Производство стали без угля, с минимальными вредными выбросами, "зеленая" энергия - вот за такими технологиями будущее", - заявил М.Дамберг.
Арктике следует уделять все больше внимания, поскольку ее ресурсы, по мнению шведского министра, помогут обеспечить переход общества к экономике, не зависящей от ископаемого топлива.
"Арктика перестала быть краем света. Сейчас она, напротив, превратилась в эпицентр самых сложных задач нашего времени", - считает М.Дамберг. В числе факторов он отмечает изменение климата, огромный экономический потенциал Арктики и вопросы международной безопасности.
Министр призвал другие страны региона и мира в целом к "зеленому структурному сдвигу" в экономике: сохранению роста при повышении экологической сознательности. По его словам, последние два десятилетия Швеция демонстрировала устойчивый экономический подъем, при этом вредные выбросы сокращались. М.Дамберг пообещал, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
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