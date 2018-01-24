Тема импичмента президента Молдавии по-прежнему актуальна - глава правящей Демократической партии

Председатель правящей в Молдавии Демократической партии, олигарх Влад Плахотнюк заявил, что вопрос отстранения молдавского президента Игоря Додона от должности остается актуальным.
"Тема отстранения президента от должности остается открытым, особенно с учетом того, что И.Додон продолжает нарушать положения Конституции Молдавии", - подчеркнул В.Плахотнюк в интервью, опубликованном в среду на сайте deschide.md.
По его мнению, "если бы существовал политический диалог между правыми партиями, независимо от того, находятся они у власти или в оппозиции, то этот вопрос можно было бы решить достаточно оперативно".
"Но на правом фланге продолжаются войны, полное недоверие. Наши партийные юристы проанализировали как рекомендации Конституционного суда, так и действия президента. Мы обсуждаем это и с другими юристами, над этим вопросом ведется тщательная работа. Это все, что я могу сказать в настоящее время", - отметил В.Плахотнюк.
Сославшись на результаты социологических поросов, он пояснил, что "если сейчас попытаться отстранить президента, да еще и без должной юридической и политической подготовки, то это привело бы к приданию президенту еще большей легитимности, а не к отстранению".
"Угадайте, кто в этом случае стал бы "дежурным обвиняемым"? Кончено же, Плахотнюк. Оппоненты сказали бы, что я хотел этим референдумом помочь Додону укрепиться у власти", - сказал В.Плахотнюк.
Отвечая на вопрос о приднестровском урегулировании и достигнутых в 2017 г. результатах, он сказал, что "это было сделано в интересах граждан с двух берегов Днестра, чтобы добиться положительного результата и решить проблемы, о которых говорится много лет".
В.Плахотнюк не подтвердил, но и не опроверг утверждения о том, что договоренности по некоторым проблемам приднестровского урегулирования были достигнуты по согласованию между ним и приднестровским олигархом, владельцем холдинга "Шериф" Виктором Гушаном.
"Я поддерживал переговоры, помогал команде переговорщиков, а любой успех - это успех Республики Молдова и ее граждан", - сказал лидер ДПМ.
Он также сказал, что не претендует на то, чтобы после парламентских выборов занять пост премьер-министра или другую руководящую должность в стране.
"У меня нет таких планов, ни относительно должности премьера, ни относительно других должностей. Моя забота - чтобы в нынешней должности поддержать все, что способствует хорошему управлению и развитию страны, стремлюсь способствовать изменению молдавской политики, отношению политиков к гражданам и приближения к ним и их проблемам. Этим должны заниматься политики, а не ходить по телеканалам или подсчитывать "лайки" на facebook", - сказал В.Плахотнюк.
В середине декабря 2017 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест и объявление в международный розыск В.Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство.
Демократическая партия обвинила Россию в необоснованном преследовании своего лидера Влада Плахотнюка. ДПМ обещала "проинформировать международные организации об этой ситуации, связанной со злоупотреблениями в отношении молдавских официальных лиц".
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