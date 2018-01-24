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СНГ 24.01.2018 16:32

Спецпредставитель ПА ОБСЕ назвал недостаточной избирательную реформу в Белоруссии

Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед разочарован отсутствием прогресса в реформировании избирательной системы в Белоруссии.

"Я разочарован тем, что не было сделано больше для осуществления столь необходимой избирательной реформы, и призываю к удвоению усилий с тем, чтобы выборы 2020 года проводились в соответствии с новой и улучшенной законодательной базой", - говорится в комментарии К.Харстеда по итогам визита в Минск, размещенном на официальном сайте ПА ОБСЕ.

К.Харстед, который выполнял функции специального координатора и руководителя краткосрочных миссий наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Белоруссии в 2015 году и парламентских выборах 2016 года, призвал парламент и ЦИК страны активизировать усилия по рассмотрению и выполнению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ.

Вместе с тем К.Харстед приветствовал активное участие Белоруссии в международных делах.

"Столица Белоруссии, Минск, стала почти синонимом усилий по решению крупных международных кризисов, будь то кризис на Украине и вокруг нее или вокруг нагорнокарабахского конфликта", - заявил К.Харстед.

"Когда страна делает такой вклад на международном уровне, я призываю власти также уделить приоритетное внимание демократическим реформам, которые помогут обеспечить всем белорусам полный голос в своем управлении", - добавил спецпредставитель ПА ОБСЕ.

К.Харстед также отметил, что в последние годы сотрудничество Белоруссии с ОБСЕ продвигалось как в количественном, так и в качественном отношении, и призвал республику наилучшим образом использовать ОБСЕ в качестве инклюзивной платформы.

"Белоруссия вносит значительный вклад в мирные усилия в Европе и ОБСЕ путем проведения международных переговоров", - заявил К.Харстед.

"Как организация мы также хотели бы внести свой вклад в развитие Белоруссии, поделившись имеющимся у нас опытом в сферах безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека", - добавил спецпредставитель ПА ОБСЕ.

Он также напомнил, что ПА ОБСЕ призывает все государства работать над отменой смертной казни, отметив необходимость дальнейших усилий в Белоруссии в этом направлении.

К.Харстед посетил Белоруссию с рабочим визитом Белоруссию 21-24 января.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОБСЕ, ВЫБОРЫ, РЕФОРМЫ


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