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Дальнее зарубежье 24.01.2018 16:39

Эстония присоединится к Европейскому центру ядерных исследований

Эстония намерена стать полноправным членом Европейского Центра ядерных исследований (CERN).

"Для Эстонии Европейский Центр ядерных исследований является важным партнером сотрудничества в сфере развития науки, инноваций, предпринимательства. Для того, чтобы наши инженеры, ученые и предприниматели могли полностью воспользоваться предлагаемыми CERN возможностями, мы должны стать полноправным членом научного учреждения", - заявил во время посещения в среду Центра премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

В настоящее время между CERN и Эстонией заключен договор о сотрудничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

Присоединение Эстонии к CERN поддержал и Совет науки и развития, обсудивший этот вопрос в марте 2017 года.

Ю.Ратас во время визита в Швейцарию встретился с директором по науке CERN Экхардом Элсеном (Eckhard Elsen), директором по финансам и кадрам Мартином Штейнахером (Martin Steinacher) и другими руководителями Центра. Он посетил также экспериментальный участок ATLAS.

В настоящее время членами Центра являются 22 государства. Бюджетной стратегией Эстонии на 2018-2021 годы запланировано выделить в 2019 году на членство в Центре 1,43 млн евро.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, CERN

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]