Эстония присоединится к Европейскому центру ядерных исследований

Эстония намерена стать полноправным членом Европейского Центра ядерных исследований (CERN).
"Для Эстонии Европейский Центр ядерных исследований является важным партнером сотрудничества в сфере развития науки, инноваций, предпринимательства. Для того, чтобы наши инженеры, ученые и предприниматели могли полностью воспользоваться предлагаемыми CERN возможностями, мы должны стать полноправным членом научного учреждения", - заявил во время посещения в среду Центра премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).
В настоящее время между CERN и Эстонией заключен договор о сотрудничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.
Присоединение Эстонии к CERN поддержал и Совет науки и развития, обсудивший этот вопрос в марте 2017 года.
Ю.Ратас во время визита в Швейцарию встретился с директором по науке CERN Экхардом Элсеном (Eckhard Elsen), директором по финансам и кадрам Мартином Штейнахером (Martin Steinacher) и другими руководителями Центра. Он посетил также экспериментальный участок ATLAS.
В настоящее время членами Центра являются 22 государства. Бюджетной стратегией Эстонии на 2018-2021 годы запланировано выделить в 2019 году на членство в Центре 1,43 млн евро.
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