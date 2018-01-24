В Ташкенте завершили опознание граждан Узбекистана, погибших при пожаре автобуса в Казахстане - МЧС

Опознание 52 человек, погибших при пожаре в автобусе в Казахстане, завершилось в Ташкенте, их список опубликован на сайте МЧС Узбекистана, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства.

"Проведены все необходимые действия по опознанию личностей погибших 18 января при пожаре автобуса в Казахстане", - сказал собеседник агентства, отметив также, что состоялись похороны жертв трагедии.

Как сообщалось, утром 18 января на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Выжили только два пассажира (также граждане Узбекистана) и три водителя из Казахстана.

Тела погибших граждан Узбекистана были доставлены специальным бортом в Ташкент в ночь на 20 января.