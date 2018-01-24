В Ташкенте завершили опознание граждан Узбекистана, погибших при пожаре автобуса в Казахстане - МЧС

Опознание 52 человек, погибших при пожаре в автобусе в Казахстане, завершилось в Ташкенте, их список опубликован на сайте МЧС Узбекистана, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства.
"Проведены все необходимые действия по опознанию личностей погибших 18 января при пожаре автобуса в Казахстане", - сказал собеседник агентства, отметив также, что состоялись похороны жертв трагедии.
Как сообщалось, утром 18 января на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Выжили только два пассажира (также граждане Узбекистана) и три водителя из Казахстана.
Тела погибших граждан Узбекистана были доставлены специальным бортом в Ташкент в ночь на 20 января.
Вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана создаст почву для урегулирования карабахского конфликта, заявляют в Баку
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о строительных работах в селе Талыш
Президент Азербайджана вскоре совершит официальный визит в Украину – посол в Киеве
На территории СХПП в 2018 году будут сданы в эксплуатацию 6 новых предприятий
Предприятие «Мингечевир текстиль» с инвестициями в $65 млн заработает в I квартале 2018 года
Президент Азербайджана провел встречу с главой норвежской Statoil
Определились соперники Азербайджана на групповом этапе розыгрыша Лиги Наций УЕФА
В Азербайджане в 2017 году в ДТП погибли 750 человек – глава дорожной полиции
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека – МВД
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает сотрудничество с компанией Petronas
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»