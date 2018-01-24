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СНГ 24.01.2018 17:12

В Ташкенте завершили опознание граждан Узбекистана, погибших при пожаре автобуса в Казахстане - МЧС

Опознание 52 человек, погибших при пожаре в автобусе в Казахстане, завершилось в Ташкенте, их список опубликован на сайте МЧС Узбекистана, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства.

"Проведены все необходимые действия по опознанию личностей погибших 18 января при пожаре автобуса в Казахстане", - сказал собеседник агентства, отметив также, что состоялись похороны жертв трагедии.

Как сообщалось, утром 18 января на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Выжили только два пассажира (также граждане Узбекистана) и три водителя из Казахстана.

Тела погибших граждан Узбекистана были доставлены специальным бортом в Ташкент в ночь на 20 января.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ПОГИБШИЕ, ОПОЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]