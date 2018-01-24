ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Джелалабаде - афганские СМИ

Ответственность за нападение на представительство правозащитной организации "Спасем детей" в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", сообщил в среду афганский телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что жертвами совершенного в среду утром теракта стали два человека, еще 12 человек получили ранения. Пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хогаяни сообщил журналистам, что группа террористов утром в среду сначала привела в действие взрывное устройство перед зданием, где находится представительство организации, а затем ворвалась внутрь и открыла огонь из автоматического оружия.