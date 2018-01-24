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Дальнее зарубежье 24.01.2018 15:59

В Париже после выхода Сены из берегов закрыли несколько железнодорожных станций

Шесть станций системы скоростных пригородных поездов (RER) закрыты в среду во французской столице в связи с опасностью затопления из-за выхода из берегов реки Сена, передают парижские СМИ.

Во французской железнодорожной компании SNCF заявили, что такие меры приняты, чтобы "обеспечить безопасность пассажиров".

Уровень воды в Сене за последние несколько дней достиг отметки в пять метров. Ожидается, что к субботе ситуация в Париже ухудшится, уровень воды поднимется до 6,2 метров.

В результате выхода из берегов Сены оказались затоплены многие дороги. Руководство Лувра и Музея Орсе, расположенных в непосредственной близости от берегов реки, сообщило, что из-за опасности наводнения предметы искусства переносятся с нижних этажей на верхние.

Однако не только столичный французский регион столкнулся с проблемой наводнений, вызванных продолжительными ливнями.

Местные метеорологические службы объявили ранее на этой неделе повышенный - оранжевый - уровень опасности в 23 французских департаментах, расположенных на востоке и северо-востоке страны.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕЛДОРОГА, СТАНЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]