В Париже после выхода Сены из берегов закрыли несколько железнодорожных станций

Шесть станций системы скоростных пригородных поездов (RER) закрыты в среду во французской столице в связи с опасностью затопления из-за выхода из берегов реки Сена, передают парижские СМИ.

Во французской железнодорожной компании SNCF заявили, что такие меры приняты, чтобы "обеспечить безопасность пассажиров".

Уровень воды в Сене за последние несколько дней достиг отметки в пять метров. Ожидается, что к субботе ситуация в Париже ухудшится, уровень воды поднимется до 6,2 метров.

В результате выхода из берегов Сены оказались затоплены многие дороги. Руководство Лувра и Музея Орсе, расположенных в непосредственной близости от берегов реки, сообщило, что из-за опасности наводнения предметы искусства переносятся с нижних этажей на верхние.

Однако не только столичный французский регион столкнулся с проблемой наводнений, вызванных продолжительными ливнями.

Местные метеорологические службы объявили ранее на этой неделе повышенный - оранжевый - уровень опасности в 23 французских департаментах, расположенных на востоке и северо-востоке страны.