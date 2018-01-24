Президент Азербайджана принял участие в обсуждениях в Давосе по нефтегазовой политике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Давосе (Швейцария) участие в сессии "Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности", сообщает сайт главы государства.
Собрание состоялось «на полях» Всемирного Экономического Форума.
Согласно информации, наряду с лидерами стран, в заседании приняли участие руководители ведущих энергетических компаний, специалисты и ученые.
Участники мероприятия обменялись мнения по перспективам нефтегазовой промышленности.
Ф.Исазаде
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