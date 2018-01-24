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ТЭК 24.01.2018 16:04

Президент Азербайджана принял участие в обсуждениях в Давосе по нефтегазовой политике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Давосе (Швейцария) участие в сессии "Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности", сообщает сайт главы государства.

Собрание состоялось «на полях» Всемирного Экономического Форума.

Согласно информации, наряду с лидерами стран, в заседании приняли участие руководители ведущих энергетических компаний, специалисты и ученые.

Участники мероприятия обменялись мнения по перспективам нефтегазовой промышленности.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЭНЕРГЕТИКА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]