Двое боевиков из числа напавших на представительство правозащитной организации "Спасем детей" в Джелалабаде ликвидированы, еще один продолжает оказывать сопротивление, сообщает в среду пресс-служба губернатора афганской провинции Нангархар.
По данным пресс-службы, жертвой теракта стал один человек, еще 20 человек получили ранения.
"Боестолкновение продолжается более шести часов. Силовикам удалось ликвидировать двоих нападавших, еще один продолжает оказывать вооруженное сопротивление. В здании продолжают оставаться четыре человека", - отмечается в сообщении.
Ранее афганский телеканал 1TV сообщил, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хогаяни сообщил журналистам, что группа террористов утром в среду сначала привела в действие взрывное устройство перед зданием, где находится представительство организации "Спасем детей", а затем ворвалась внутрь и открыла огонь из автоматического оружия.
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