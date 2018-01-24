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Дальнее зарубежье 24.01.2018 16:09

В Джелалабаде ликвидированы двое боевиков, напавших на представительство организации "Спасем детей" - афганские власти

Двое боевиков из числа напавших на представительство правозащитной организации "Спасем детей" в Джелалабаде ликвидированы, еще один продолжает оказывать сопротивление, сообщает в среду пресс-служба губернатора афганской провинции Нангархар.

По данным пресс-службы, жертвой теракта стал один человек, еще 20 человек получили ранения.

"Боестолкновение продолжается более шести часов. Силовикам удалось ликвидировать двоих нападавших, еще один продолжает оказывать вооруженное сопротивление. В здании продолжают оставаться четыре человека", - отмечается в сообщении.

Ранее афганский телеканал 1TV сообщил, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хогаяни сообщил журналистам, что группа террористов утром в среду сначала привела в действие взрывное устройство перед зданием, где находится представительство организации "Спасем детей", а затем ворвалась внутрь и открыла огонь из автоматического оружия.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ДЖЕЛАЛАБАД, ТЕРАКТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]