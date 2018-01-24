Двое боевиков из числа напавших на представительство правозащитной организации "Спасем детей" в Джелалабаде ликвидированы, еще один продолжает оказывать сопротивление, сообщает в среду пресс-служба губернатора афганской провинции Нангархар.

По данным пресс-службы, жертвой теракта стал один человек, еще 20 человек получили ранения.

"Боестолкновение продолжается более шести часов. Силовикам удалось ликвидировать двоих нападавших, еще один продолжает оказывать вооруженное сопротивление. В здании продолжают оставаться четыре человека", - отмечается в сообщении.

Ранее афганский телеканал 1TV сообщил, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хогаяни сообщил журналистам, что группа террористов утром в среду сначала привела в действие взрывное устройство перед зданием, где находится представительство организации "Спасем детей", а затем ворвалась внутрь и открыла огонь из автоматического оружия.