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Регион 24.01.2018 16:11

Саргсян отказался принять условия Анкары для нормализации армяно-турецких отношений

Армения не может согласиться или принять условия Турции для нормализации двусторонних отношений, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Мы не понимаем требования Турции совершить какой-то шаг для нормализации отношений. В 2008 году я инициировал процесс нормализации двусторонних отношений, состоялись встречи с президентов Турции, были подписаны протоколы. Но, как тогда, так и сейчас Турция продолжает выдвигать предусловия", - сказал С.Саргсян, отвечая на вопросы депутатов в рамках зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

По его словам, в международной практике нет примеров, когда сторона начинает выдвигать условия после подписания документов.

"Уже девять дет мы слышим от Турции заявления о необходимости предпринять какие-то шаги. В документах все очень четко прописано - установить отношения, а потом уже обратиться к проблематичным вопросам между странами. Мы никогда не сможем принять предусловия Турции. Да, Турция - сильная страна с большим потенциалом, который несравним с Арменией, но это не значит, что Турция должна говорить с Арменией с позиций силы и на языке предусловий. Это неприемлемо", - сказал президент Армении.

Он также призвал Турцию отказаться от односторонней поддержки Азербайджана в вопросе карабахского урегулирования.

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Тэги: САРГСЯН, ТУРЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]