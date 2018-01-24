Саргсян отказался принять условия Анкары для нормализации армяно-турецких отношений

Армения не может согласиться или принять условия Турции для нормализации двусторонних отношений, заявил президент Армении Серж Саргсян.
"Мы не понимаем требования Турции совершить какой-то шаг для нормализации отношений. В 2008 году я инициировал процесс нормализации двусторонних отношений, состоялись встречи с президентов Турции, были подписаны протоколы. Но, как тогда, так и сейчас Турция продолжает выдвигать предусловия", - сказал С.Саргсян, отвечая на вопросы депутатов в рамках зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
По его словам, в международной практике нет примеров, когда сторона начинает выдвигать условия после подписания документов.
"Уже девять дет мы слышим от Турции заявления о необходимости предпринять какие-то шаги. В документах все очень четко прописано - установить отношения, а потом уже обратиться к проблематичным вопросам между странами. Мы никогда не сможем принять предусловия Турции. Да, Турция - сильная страна с большим потенциалом, который несравним с Арменией, но это не значит, что Турция должна говорить с Арменией с позиций силы и на языке предусловий. Это неприемлемо", - сказал президент Армении.
Он также призвал Турцию отказаться от односторонней поддержки Азербайджана в вопросе карабахского урегулирования.
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