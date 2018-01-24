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Дальнее зарубежье 24.01.2018 17:41

США приглашены на Конгресс нацдиалога по Сирии

США получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, однако решение об участии в этом мероприятии пока не принято, сообщили в посольстве США в РФ.

"В Вашингтоне получили приглашение. На данный момент мы не располагаем информацией о решении по этому вопросу", - сказала "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

Конгресс сирийского национального диалога состоится в Сочи 29-30 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, КОНГРЕСС, США, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]