США приглашены на Конгресс нацдиалога по Сирии

США получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, однако решение об участии в этом мероприятии пока не принято, сообщили в посольстве США в РФ.

"В Вашингтоне получили приглашение. На данный момент мы не располагаем информацией о решении по этому вопросу", - сказала "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

Конгресс сирийского национального диалога состоится в Сочи 29-30 января.