Еврокомиссия оштрафовала на миллиард евро американскую компанию за нарушение антимонопольного законодательства

Еврокомиссия оштрафовала на 997 млн евро американскую компанию Qualcomm, производящую электронные чипы, за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
Qualcomm платила компании Apple Inc. за то, чтобы та не использовала чипов от конкурирующих производителей в своих "айфонах" и "айпадах".
Крупнейший производитель чипов, которые используются в смартфонах, "заплатил миллиарды долларов США ключевому клиенту Apple, чтобы тот не покупал (чипов) у конкурентов", - заявила в среду на пресс-конференнции комиссар ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер.
"Это означало, что ни один конкурент не смог бы эффективно соперничать с Qualcomm на этом рынке, независимо от качества их продукции", - отметила она.
Qualcomm заключил сделку с Apple в 2011 году, пообещав значительные выплаты, если Apple использует ее чипсеты в "айфонах" и "айпадах". Соглашение было продлено в 2013 году до 2016 года. Qualcomm предупредила, что прекратит эти платежи, если Apple выпустит на рынок новый продукт с чипами от ее конкурентов.
Это на пять лет вытеснило конкурентов, таких как Intel Corp., с рынка базовых чипсетов, используемых в мобильных телефонах стандарта 4G, говорится в коммюнике Еврокомиссии.
"Apple серьезно подумывал перейти с чипов Qualcomm на чипы Intel, что очень помогло бы Intel", - пояснила М.Вестагер.
"Но в результате сделки конкуренты не имеют возможности соперничать с доминирующей компанией даже путем выпуска более инновационных продуктов", - сказала М.Вестагер.
Штраф, налагаемый Еврокомиссией, составляет 4,9% дохода Qualcomm в 2017 году.
М.Вестагер подчеркнула, что это предупреждение другим компаниям, которые могли бы использовать подобные методы.
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