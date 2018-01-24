Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0948 RUR   0.0302 GBR   2.3852 TRY   0.4514

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.47 Brent   69.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв -1°

Дальнее зарубежье 24.01.2018 18:05

Еврокомиссия оштрафовала на миллиард евро американскую компанию за нарушение антимонопольного законодательства

Еврокомиссия оштрафовала на 997 млн евро американскую компанию Qualcomm, производящую электронные чипы, за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Qualcomm платила компании Apple Inc. за то, чтобы та не использовала чипов от конкурирующих производителей в своих "айфонах" и "айпадах".

Крупнейший производитель чипов, которые используются в смартфонах, "заплатил миллиарды долларов США ключевому клиенту Apple, чтобы тот не покупал (чипов) у конкурентов", - заявила в среду на пресс-конференнции комиссар ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Это означало, что ни один конкурент не смог бы эффективно соперничать с Qualcomm на этом рынке, независимо от качества их продукции", - отметила она.

Qualcomm заключил сделку с Apple в 2011 году, пообещав значительные выплаты, если Apple использует ее чипсеты в "айфонах" и "айпадах". Соглашение было продлено в 2013 году до 2016 года. Qualcomm предупредила, что прекратит эти платежи, если Apple выпустит на рынок новый продукт с чипами от ее конкурентов.

Это на пять лет вытеснило конкурентов, таких как Intel Corp., с рынка базовых чипсетов, используемых в мобильных телефонах стандарта 4G, говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"Apple серьезно подумывал перейти с чипов Qualcomm на чипы Intel, что очень помогло бы Intel", - пояснила М.Вестагер.

"Но в результате сделки конкуренты не имеют возможности соперничать с доминирующей компанией даже путем выпуска более инновационных продуктов", - сказала М.Вестагер.

Штраф, налагаемый Еврокомиссией, составляет 4,9% дохода Qualcomm в 2017 году.

М.Вестагер подчеркнула, что это предупреждение другим компаниям, которые могли бы использовать подобные методы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, QUALCOMM, ШТРАФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]