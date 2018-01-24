Глава Европейского еврейского конгресса сообщает о планах разработки Концепции безопасной толерантности

Научная группа, созданная Европейском советом по толерантности и примирению, займётся разработкой Концепции безопасной толерантности, сообщил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

"Я рад объявить об инициативе Европейского совета по толерантности и примирению создать научную консультативную группу, в которую войдут международные эксперты, включая известных историков и философов. Они будут заниматься разработкой общих принципов Концепции безопасной толерантности", - сказал В.Кантор в Европарламенте, где в среду отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.

Он подчеркнул острую необходимость в формировании новой европейской идеологии, которая послужит основой нового европейского и национального законодательства.

Президент ЕЕК отметил важность многочисленных отчётов об антисемитских инцидентах, произошедших в разных странах, добавив, что разработка конкретной методологии поиска практических решений для эффективной борьбы с проблемой на местах ведётся "с гораздо меньшим энтузиазмом".

"Европейскому союзу срочно необходимо показать своим гражданам, что у него есть средства для того, чтобы отстаивать плюрализм мнений и правопорядок", - сказал В.Кантор.

Он добавил, что то, что раньше считалось табу, вновь стало нормой в Европе. "Расистские и антисемитские партии получают места в наших парламентах и правительствах, распространяются теории заговоров о еврейском могуществе и влиянии, ультраправые и ультралевые делают из евреев козлов отпущения", - заявил В.Кантор.

"Мы обязаны поставить перед собой задачу просвещать людей о Холокосте, настаивать на том, чтобы эта тема вошла в учебную программу всех наших школ. Нам нужно обеспечить, чтобы Холокост, величайшее преступление в истории этой планеты, нельзя было отрицать, и его отрицание преследовалось бы по всей строгости закона", - сказал он.