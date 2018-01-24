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Дальнее зарубежье 24.01.2018 17:01

Проливные дожди вызвали наводнение во Франции, в Париже Сена вышла из берегов

Сильное наводнение затронуло 23 департамента Франции, в Париже река Сена вышла из берегов, сообщает французская газета Le Parisien.

В Париже уровень воды в Сене достиг пяти метров и продолжает расти, вечером во вторник вода поднялась до моста Аустерлиц. Пик наводнения в городе ожидается к концу недели. Третья линия скоростного метро французской столицы закрыта на несколько дней.

По данным Le Parisien, в 23 департаментах страны объявлен "оранжевый" уровень опасности (третий из четырех).

В эльзасском городе Мольсем жертвой наводнения стала 60-летняя женщина, которая поскользнулась на берегу реки Брюш и утонула.

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в среду предупредил россиян об опасности в связи с угрозой наводнений в северных, северо-восточных и юго-западных регионах страны.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАВОДНЕНИЕ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]