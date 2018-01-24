Бразилия вернулась в бизнес, заявляет президент страны

Президент Мишель Темер в ходе своего первого визита на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе рассказал о своих усилиях по бюджетной консолидации и экономических реформах, пишет The Financial Times.
"Бразилия вернулась к росту, - сказал он. - Мы преодолели ключевые изменения".
Президент указал на "существенную прибыль" государственных предприятий, рекордные урожаи и значительное ослабление инфляции в качестве признаков прогресса после "самой серьезной рецессии, с которой мы когда-либо сталкивались в Бразилии".
Как и ряд других мировых лидеров, М.Темер с сожалением отметил рост "изоляционистских тенденций" в мировой торговле. "Когда мы замкнуты в себе, мы закрыты для новых возможностей и эффективных решений наших общих проблем", - сказал он.
При этом президент приветствовал новые направления торговых переговоров с такими государствами, как Канада и Сингапур. Он также сказал, что в настоящее время впервые за 20 лет есть "реальная перспектива" заключения торгового соглашения между Mercosur, членом которого является Бразилия, и Европейским союзом. Mercosur (Mercosul) - общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой.
"Бразилия вернулась в бизнес, - сказал он. - Инвестируйте в Бразилию, и вы не пожалеете".
Ранее в этом месяце правительство Бразилии усилило давление на конгресс относительно необходимости в срочном порядке принять пенсионную реформу после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings снизило суверенный рейтинг страны до "ВВ-" с "ВВ".
Этот шаг был обусловлен меньшим, чем ожидалось, прогрессом и недостаточной поддержкой властями страны значительных изменений в законодательстве, которые могли бы внести своевременные коррективы в структурные сбои в налогово-бюджетной системе. Кроме того, неопределенность в отношении результатов президентских выборов, которые состоятся в 2018 году, снижает вероятность прихода к власти человека со значительным политическим весом, который мог бы быстро внести изменения в Конституцию страны с целью снижения расходов и повышения доходов бюджета, заявили эксперты S&P.
Экономика Бразилии является крупнейшей среди стран Латинской Америки.
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