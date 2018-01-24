Алиев и Нетаньяху обменялись мнениями по перспективам азербайджано-израильского сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает сайт главы государства.
Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.
«Стороны обсудили различные аспекты двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Израилем, обменялись мнениями по поводу дальнейшего сотрудничества», - отмечается в информации.
Б.Нетаньяху отметил, что его визит в Азербайджан (в 2017г - ИФ) послужил "новым толчком для развития азербайджано-израильских отношений".
Н.Аббасова
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