Около 70 человек находилось в здании представительства правозащитной организации "Спасем детей" в Джелалабаде в момент нападения боевиков, судьба 20 из них в настоящее время неизвестна, сообщает в среду афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя организации.
По его словам, 50 человек удалось вывести из здания, о местонахождении других ничего не известно, предполагается, что "некоторым из них удалось бежать".
В связи с терактом организация "Спасем детей" также сообщила, что все ее проекты в Афганистане временно приостановлены, и все представительства в стране будут закрыты.
По последним данным, число жертв теракта увеличилось до трех человек, ранения получили 24 человека.
Нападение на представительство организации "Спасем детей" в Джелалабаде на востоке Афганистана, ответственность за которое взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" было совершено в среду утром.
Пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогаяни сообщил журналистам, что группа террористов сначала привела в действие взрывное устройство перед зданием, а затем ворвалась внутрь и открыла огонь из автоматического оружия.
По данным пресс-службы губернатора провинции, боестолкновение продолжается более шести часов, удалось ликвидировать двоих нападавших, еще один продолжает оказывать вооруженное сопротивление.
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