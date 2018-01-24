Парламентская оппозиция Эстонии инициировала вотум недоверия главе Минюста из-за оправдания насилия в отношении женщин

Оппозиционные партии Эстонии инициировали вотум недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу (Urmas Reinsalu) после того, как он вступился за режиссера и оправдал, по мнению депутатов, насилие в отношении женщин.
Заявление, переданное в среду на рассмотрение всего состава парламента, подписали 47 депутатов из 101. Для того, чтобы выразить министру недоверие, оппозиции при голосовании необходимо набрать не менее половины голосов депутатов или не менее 51 из 101.
Основанием для выражения недоверия стали оскорбительные, по мнению оппозиции, высказывания министра в отношении женщин.
На минувшей неделе министр юстиции вступился за театрального режиссера Тийта Оясоо (Tiit Ojasoo). В своей газетной статье министр назвал "куриным стадом" авторов обращения, в котором выражается протест против назначения режиссером государственного праздника лица, избившего артистку своего театра.
Несмотря на то, что У.Рейнсалу публично извинился за свои высказывания, оппозиция инициировала вотум недоверия.
При этом три правящие партии неоднозначно отнеслись к предстоящему голосованию.
Так, партия У.Рейнсалу Союз Отечества и Республика заявила о его поддержке. Ведущая правящая партия заявила, что не поддерживает выражения недоверия. В то же время парламентская фракция также правящей Социал-демократической партии сообщила, что не будет участвовать в голосовании.
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