Азербайджан и Украина могут довести взаимный товарооборот до $1 млрд в год – посол в Киеве

"Торговый дом Азербайджана" в Киеве откроется в середине марта 2018 года, сообщил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.
«В середине марта планируем открытие в Киеве "Торгового дома Азербайджана". Помещение в центре Киева мы уже нашли и в данный момент этот вопрос находится на стадии оформления. Параллельно активно ведутся соответствующие ремонтные работы», - сказал А.Худиев в интервью «Укринформ».
По его словам, в Торговом доме будет выставляться и реализовываться продукция азербайджанского производства, осуществляться координация импорта, экспорта, а также реэкспорта. «Планируем также проводить анализ рынка, выявлять приоритетные направления сотрудничества, обеспечивать юридическое сопровождение для азербайджанских компаний», - сказал посол.
А.Худиев подчеркнул, что Торговый дом Азербайджана станет "хорошей платформой для координации всего азербайджанского бизнеса". «Есть очень много интересных украинских проектов и продукции, которые нуждаются в экспорте на рынки Средней Азии и Ирана. Однако, в силу ряда обстоятельств это невозможно. А вот через Азербайджан и Бакинский международный торговый порт, который мы недавно открыли, думаю, реализация этих возможностей вполне реальна», - сказал он.
А.Худиев отметил, что за счет таких проектов и мер уровень товарооборота между Украиной и Азербайджаном можно довести до $1 млрд в год.
Б.Рустамбеков
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