Президент Азербайджана вскоре совершит официальный визит в Украину – посол в Киеве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время посетит Украину с официальным визитом, сообщил азербайджанский посол в Киеве Азер Худиев.

«Надеемся на то, что в ближайшем будущем состоится визит И.Алиева в Украину, который придаст еще больший импульс развитию и укреплению наших отношений", - сказал А.Худиев в интервью "Укринформу".

Он напомнил, что в 2016 году президент Украины Петр Порошенко совершил официальный визит в Азербайджан, в рамках которого были достигнуты важные договоренности, для реализации которых стороны ведут работы.

По его словам, Баку и Киев определили приоритетные направления сотрудничества. А.Худиев также отметил, что в ходе предстоящего визита И.Алиева в Украину стороны планируют подписание пакета документов. «Сейчас мы занимаемся разработкой соответствующих документов, которые будут регулировать нашу деятельность в развитии и углублении отношений», - отметил дипломат.

Он добавил, что речь пойдет об участии Азербайджана в энергетических проектах, об активизации межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества.

Ф.Исазаде