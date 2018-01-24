Президент Азербайджана вскоре совершит официальный визит в Украину – посол в Киеве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время посетит Украину с официальным визитом, сообщил азербайджанский посол в Киеве Азер Худиев.
«Надеемся на то, что в ближайшем будущем состоится визит И.Алиева в Украину, который придаст еще больший импульс развитию и укреплению наших отношений", - сказал А.Худиев в интервью "Укринформу".
Он напомнил, что в 2016 году президент Украины Петр Порошенко совершил официальный визит в Азербайджан, в рамках которого были достигнуты важные договоренности, для реализации которых стороны ведут работы.
По его словам, Баку и Киев определили приоритетные направления сотрудничества. А.Худиев также отметил, что в ходе предстоящего визита И.Алиева в Украину стороны планируют подписание пакета документов. «Сейчас мы занимаемся разработкой соответствующих документов, которые будут регулировать нашу деятельность в развитии и углублении отношений», - отметил дипломат.
Он добавил, что речь пойдет об участии Азербайджана в энергетических проектах, об активизации межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества.
Ф.Исазаде
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