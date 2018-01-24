Еврокомиссия предлагает новые правила защиты данных, усиливающих личную безопасность граждан

Европейская комиссия опубликовала в среду свои предложения по новым правилам защиты данных, которые представила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам юстиции Вера Юрова.

"В сегодняшнем мире то, как мы обращаемся с нашими данными, будет в значительной мере определять наше экономическое будущее и нашу личную безопасность. Мы нуждаемся в современных правилах, чтобы противостоять новым рискам", - заявила еврокомиссар.

Опубликованные предложения имеют целью облегчить применение новых правил по защите данных во всем Евросоюзе, начиная с 25 мая. Еврокомиссия также запускает интернет-сайт, призванный помочь гражданам, предприятиям, особенно малым и средним, различным организациям освоиться с новыми правилами и извлечь из этого пользу.

В коммюнике Еврокомиссии при этом указывается на то, что, хотя новый регламент предлагает единый набор правил, напрямую применимых во всех государствах-членах ЕС, еще предстоит проделать значительную работу по адаптации к ним, в частности, что касается внесения изменений в существующие национальные законодательства, а также в связи с созданием европейского комитета по защите данных.

В Брюсселе напоминают, что со времени принятия общего регламента по защите данных в мае 2016 года Еврокомиссия активно сотрудничала с заинтересованными сторонами (правительствами, предприятиями, гражданским обществом), чтобы подготовить применение новых правил.

Еврокомиссия выделяет 1,7 млн евро для финансирования органов по защите данных, а также на подготовку специалистов по защите данных. Дополнительный пакет в 2 млн евро предназначен национальным властям с целью помочь им привлечь к этой задаче внимание предприятий, особенно малых и средних. В Брюсселе настаивают, что малым и средним предприятиям должна быть оказана усиленная поддержка в адаптации к новым правилам.

В материалах Еврокомиссии называются главные элементы опубликованных в среду предложений.

Вводится единый комплекс правил для всего Евросоюза, "гарантирующий юридическую безопасность для предприятий и такой же уровень защиты данных для всех граждан ЕС".

Идентичные правила применяются "ко всем предприятиям, предлагающим свои услуги в ЕС, даже если эти предприятия базируются вне территории ЕС".

Усиливаются права граждан: "право на информацию, право на доступ и право на забвение". Новое право на "переносимость данных" позволит гражданам передавать свои данные с одного предприятия на другое.

Укрепляется защита против взломов баз данных. Предприятие, ставшее жертвой взлома, который подвергает риску затронутых при этом людей, должно информировать орган, отвечающий за защиту данных, в течение 72 часов.

Вводятся обязывающие правила и сдерживающие штрафы. Все органы по защите данных смогут налагать штрафы до 20 млн евро, или, в случаях предприятий, до 4% общего годового оборота.