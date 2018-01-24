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Карабахский конфликт 24.01.2018 17:49

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о строительных работах в селе Талыш

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию армянской стороны о строительстве жилых домов в селе Талыш в зоне карабахского конфликта.

Как сообщалось ранее, в результате контрнаступления в апреле 2016 года азербайджанская армия заняла доминирующие высоты вокруг села Талыш. Армянское гражданское население покинуло этот населенный пункт в ходе апрельских боестолкновений.

«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на высотах вокруг села Талыш сохраняют контроль над населенными пунктами и другими коммуникациями стратегического значения в глубине обороны врага», - сказали агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что информация (армянских СМИ- ИФ) о строительстве жилых домов в селе Талыш рассчитано на внутреннюю аудиторию Армении и носит агитационный характер в преддверии президентских выборов в этой стране в марте текущего года.

Министерство обороны также представило фотофакты с позиций азербайджанской армии, на которых отчетливо видно село Талыш и не наблюдается никаикх строительных работ. «Ведение строительных работ на столь близком к боевым позициям (противника - ИФ) расстоянии невозможно. После апрельских боестолкновений строительные работы в селе Талыш не ведутся. Они намного дальше от линии фронта»,- отметили в Минобороны.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]