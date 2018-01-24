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Карабахский конфликт 24.01.2018 17:58

Вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана создаст почву для урегулирования карабахского конфликта, заявляют в Баку

Конфликт в Нагорном Карабахе может быть урегулирован поэтапно после вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Для поэтапного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в первую очередь, необходим вывод армянских вооруженных сил с прилегающих к Нагорному Карабаху оккупированных азербайджанских территорий», - заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя заявление президента Армении Сержа Саргсяна в ПАСЕ в среду.

По его мнению, это создаст почву для дальнейших шагов в вопросе урегулирования конфликта. «Это является единственным и реальным шагом для урегулирования конфликта»,- подчеркнул он.

Он отметил, что С.Саргсян, выступая в Страсбурге, вновь пытался ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации вокруг урегулирования конфликта. Х.Гаджиев добавил, что своим выступлением армянский президент также стремился отвлечь мировое сообщество от существующих в Армении глубоких политических, экономических и социальных проблем.

«Руководство Армении должно, наконец-то, уяснить для себя, что чем быстрее будет урегулирован конфликт, тем раньше население этой страны может воспользоваться возможностями регионального сотрудничества»,- отметил Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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