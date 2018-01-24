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Бизнес и законодательство 24.01.2018 19:11

Президент Азербайджана провел встречу с главой норвежской Statoil

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с главным исполнительным директором норвежской компании Statoil Эльдаром Сетре, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, STATOIL, ДАВОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]