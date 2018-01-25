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СНГ 25.01.2018 12:14

В Таджикистане активист запрещенной партии приговорен заочно к 15 годам лишения свободы

Суд в Бохтаре (ранее Курган-Тюбе) на юге Таджикистана приговорил заочно к 15 годам лишения свободы активиста запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Шамсиддина Саидова по обвинениям в терроризме, сообщил журналистам представитель суда Хатлонской области Сайфиддин Пирмухаммадзода.

"Один из активистов ПИВТ Шамсиддин Саидов признан виновным по четырем статьям уголовного кодека, в том числе по статьям 401 прим 1 "незаконное вовлечение и участие граждан РТ в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств" и 189 "возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды", - сказал С.Пирмухаммадзода.

"Все доказательства его причастности к террористической деятельности рассмотрены, опрошено девять свидетелей. По имеющейся у нас информации, в настоящее время он находится в Польше. Внесенные в прошлом году изменения в законодательство, в таких случаях позволяют выносить приговор заочно", - отметил представитель суда.

Известно, что Ш.Саидову 53 года, он уроженец Бохтарского района Хатлонской области, является давним членом запрещенной таджикскими властями ПИВТ. В последние годы активист проживал в Турции и ряде европейских государств.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АКТИВИСТ, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]