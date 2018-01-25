Красный Крест доставил в Донбасс почти 270 т гуманитарного груза

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Волновахский р-н Донецкой области) на выезд на неконтролируемую властями Украины территорию проследовали 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста.

Как сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины, грузовики перевозили гигиенические и продуктовые наборы, автозапчасти, офисное оборудование и песок для фильтрации воды общим весом почти 268 тонн.