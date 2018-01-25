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СНГ 25.01.2018 12:33

Красный Крест доставил в Донбасс почти 270 т гуманитарного груза

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Волновахский р-н Донецкой области) на выезд на неконтролируемую властями Украины территорию проследовали 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста.

Как сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины, грузовики перевозили гигиенические и продуктовые наборы, автозапчасти, офисное оборудование и песок для фильтрации воды общим весом почти 268 тонн.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, МККК, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]