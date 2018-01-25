Спецпосланник Южной Кореи по безопасности и замглавы Минфина США обсудили меры давления на Пхеньян

Спецпосланник Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер провели в четверг переговоры по проблеме КНДР, включая сотрудничество по санкциям против Пхеньяна.
"Между Южной Кореей и США осуществляется совершенно определенная координация по вопросам санкций и давления на Север", - приводит южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн слова представителя МИД Южной Кореи по итогам встречи.
Участники встречи согласились, что "они будут поддерживать координацию между собой с целью убедить Север вступить на путь денуклеаризации", добавил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства.
С.Манделькер прибыла накануне в Южную Корею с двухдневным визитом в рамках тура по странам Восточной Азии, включая Китай и Японию, отмечает телеканал.
Накануне Минфин США расширил санкционный список в отношении КНДР: в список внесены 16 физических лиц, все они граждане КНДР. Среди них есть несколько человек, работающих на северокорейские компании в России.
Также в списке девять компаний и организаций: в их числе северокорейские и китайские организации. В частности, в списке значится министерство нефтяной промышленности КНДР.
В Минфине США отметили, что санкции направлены против лиц и организаций, которые финансируют или другими способами поддерживают программы Северной Кореи по разработке оружия массового уничтожения или другую незаконную деятельность.
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