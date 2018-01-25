Власти Таджикистана будут искать всех граждан страны, состоящих в зарубежных экстремистских группировках - генпрокурор

Власти Таджикистана намерены выявить местонахождение всех своих граждан, состоящих в террористических и экстремистских группах за рубежом, заявил в четверг на пресс-конференции в Душанбе генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон.
По его словам, сотрудники прокуратуры уже провели беседы с родственниками боевиков в городе Курган-Тюбе, административном центре Хатлонской области на юге Таджикистана, чтобы выяснить их нынешнее местонахождение.
"Была опрошена каждая семья, член которой находится в террористической организации, участвуют в боевых действиях в Сирии и Ираке. Со слов родителей и родственников было выявлено их нынешнее местонахождение. Всего при опросе в городе Курган-Тюбе мы выяснили, что из 30 человек, восемь человек в настоящее время находятся в Сирии, остальные в других государствах", - сказал Ю.Рахмон.
"Мы выявляем местонахождение преступников, находящихся в розыске, и другими путями, ведется оперативно-поисковая работа. В случае если они въедут в Таджикистан, они будут задержаны и привлечены к ответственности. С теми, же, кто был обманут, и примкнул к этим течениям, мы постараемся провести разъяснительную работу, вернуть их на родину и заняться их перевоспитанием", - сказал генпрокурор Таджикистана.
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