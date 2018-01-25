Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1143 RUR   0.0303 GBR   2.4301 TRY   0.4553

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.61 Brent   70.53

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв -2° 28 Янв -3°

Бизнес и законодательство 25.01.2018 12:15

I этап строительства Массалинского промышленного квартала завершится к весне

Первый этап строительства Массалинского промышленного квартала будет завершен в феврале 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

«В настоящее время предприниматели представили 33 проекта инвестиции в которые оцениваются в 33 млн манатов. На первом этапе здесь будут реализованы 9 проектов, инвестиции в которые составят 7,1 млн манатов», - отметили в министерстве.

Площадь Массалинского промышленного квартала составляет 10 га.

В Минэкономики подчеркнули, что в феврале текущего года начнется строительство Сабирабадского промышленного квартала, территория которого составит 20,3 га. "Первый этап строительных работ в этом квартале будет завершен в июле 2018 года", - добавили в ведомстве.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОМКВАРТАЛЫ, ПРОЕКТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]