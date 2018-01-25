I этап строительства Массалинского промышленного квартала завершится к весне

Первый этап строительства Массалинского промышленного квартала будет завершен в феврале 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

«В настоящее время предприниматели представили 33 проекта инвестиции в которые оцениваются в 33 млн манатов. На первом этапе здесь будут реализованы 9 проектов, инвестиции в которые составят 7,1 млн манатов», - отметили в министерстве.

Площадь Массалинского промышленного квартала составляет 10 га.

В Минэкономики подчеркнули, что в феврале текущего года начнется строительство Сабирабадского промышленного квартала, территория которого составит 20,3 га. "Первый этап строительных работ в этом квартале будет завершен в июле 2018 года", - добавили в ведомстве.

Б.Рустамбеков