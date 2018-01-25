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СНГ 25.01.2018 13:29

Предвыборные штабы Путина открылись во всех 85 субъектах РФ

Сопредседатель центрального избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева сообщила о завершении формирования всех 85 региональных штабов кандидата в президенты, в том числе штаба в Санкт-Петербурге.

"Накануне вечером полностью завершено формирование всех региональных избирательных штабов кандидата в президенты России Владимира Путина. Всего открыто 85 штабов - в каждом из субъектов федерации" - сказала Е.Шмелёва журналистам в четверг.

По ее словам, на базе каждого из них будет действовать также общественная приемная.

Сопредседатель отметила, что в зависимости от региона штаб возглавляют от двух до пяти сопредседателей, что повторяет структуру центрального федерального штаба, во главе которого три сопредседателя.

"В том числе был сформирован штаб кандидата в городе Санкт-Петербурге",- добавила Е.Шмелёва.

Сопредседателями штаба в северной столице стали начальник Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" Максим Кабанов, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и студентка СПбГУ, получатель гранта президента РФ для талантливой молодёжи Анна Шуранова .

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЫБОРЫ, ШТАБЫ


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