Анкара не исключает новых военных операций в Сирии - глава МИД Турции

Турция не исключает того, что за операцией "Оливковая ветвь" в Африне на северо-западе Сирии последуют новые, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "Франс 24"

По его словам, Анкара рассматривает возможность проведения операции в Манбидже, также находящимся под контролем курдских формирований.

"Освобождение Африна от террористов очень важно. В Африне также орудуют террористы ИГ , которые пытаются пересечь границу для совершения терактов в Турции и других странах, в том числе во Франции", - сказал М.Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что "Оливковая ветвь" направлена против ИГ и курдских "Партии демократического союза" и "Отрядов народной самообороны".

Он отметил, что еще одна угроза Турции исходит из района Манбиджа.

"Откуда бы ни исходили угрозы, Турция должна ликвидировать их источники. Сейчас наша цель - позиции террористов в Африне, но в будущем операции могут быть организованы в других районах Сирии", - сказал турецкий министр.

Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.