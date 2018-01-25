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Регион 25.01.2018 12:23

Анкара не исключает новых военных операций в Сирии - глава МИД Турции

Турция не исключает того, что за операцией "Оливковая ветвь" в Африне на северо-западе Сирии последуют новые, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "Франс 24"

По его словам, Анкара рассматривает возможность проведения операции в Манбидже, также находящимся под контролем курдских формирований.

"Освобождение Африна от террористов очень важно. В Африне также орудуют террористы ИГ , которые пытаются пересечь границу для совершения терактов в Турции и других странах, в том числе во Франции", - сказал М.Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что "Оливковая ветвь" направлена против ИГ и курдских "Партии демократического союза" и "Отрядов народной самообороны".

Он отметил, что еще одна угроза Турции исходит из района Манбиджа.

"Откуда бы ни исходили угрозы, Турция должна ликвидировать их источники. Сейчас наша цель - позиции террористов в Африне, но в будущем операции могут быть организованы в других районах Сирии", - сказал турецкий министр.

Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: bak[email protected]