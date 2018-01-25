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Карабахский конфликт 25.01.2018 12:25

Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Очередной мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг был проведен на территории Геранбойского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель Анжей Каспшик и его полевые помощники Михаил Олару и Огнен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]