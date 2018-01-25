Очередной мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг был проведен на территории Геранбойского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель Анжей Каспшик и его полевые помощники Михаил Олару и Огнен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде