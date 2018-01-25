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Регион 25.01.2018 13:38

Грузия будет бороться за право принять зимнюю Олимпиаду-2030 - премьер

Грузия намерена добиться проведения у себя проведения Зимних олимпийских игр 2030 года, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили по итогам встречи с президентом МОК Томасом Бахом.

"Очень важно, что нашу заявку и положительную амбицию позитивно встретил президент МОК и пообещал нам всяческую помощь", - сказал Г.Квирикашвили.

По его словам, на встрече с Т.Бахом обсуждалось то, как должна готовиться Грузия весь этот период.

Он сообщил, что в марте Грузию посетит специальная делегация экспертов МОК, которая изучит ситуацию на месте и определит направления для будущей работы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОЛИМПИАДА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]