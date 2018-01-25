Грузия будет бороться за право принять зимнюю Олимпиаду-2030 - премьер

Грузия намерена добиться проведения у себя проведения Зимних олимпийских игр 2030 года, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили по итогам встречи с президентом МОК Томасом Бахом.

"Очень важно, что нашу заявку и положительную амбицию позитивно встретил президент МОК и пообещал нам всяческую помощь", - сказал Г.Квирикашвили.

По его словам, на встрече с Т.Бахом обсуждалось то, как должна готовиться Грузия весь этот период.

Он сообщил, что в марте Грузию посетит специальная делегация экспертов МОК, которая изучит ситуацию на месте и определит направления для будущей работы.