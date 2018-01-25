Гражданин Таджикистана, обвиняемый в экстремизме на родине, задержан в Петербурге

Петербургские полицейские задержали гражданина Таджикистана, объявленного в розыск за разжигание расовой ненависти и призывы к свержению власти на родине.

"Сотрудники 6 отдела Центра "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 38-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, находящегося в международном розыске. Задержанный является обвиняемым в экстремистской деятельности у себя на родине. Также мужчина является активным участником организации, запрещенной в его стране", - сообщает пресс-служба регионального управления МВД в четверг.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, мужчина является активным участником движения "Группа 24", деятельность которого совместно с "Партией исламского возрождения Таджикистана" была запрещена Верховным судом страны в 2014 году.