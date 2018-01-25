Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1143 RUR   0.0303 GBR   2.4301 TRY   0.4553

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.61 Brent   70.53

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв -2° 28 Янв -3°

СНГ 25.01.2018 14:03

Гражданин Таджикистана, обвиняемый в экстремизме на родине, задержан в Петербурге

Петербургские полицейские задержали гражданина Таджикистана, объявленного в розыск за разжигание расовой ненависти и призывы к свержению власти на родине.

"Сотрудники 6 отдела Центра "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 38-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, находящегося в международном розыске. Задержанный является обвиняемым в экстремистской деятельности у себя на родине. Также мужчина является активным участником организации, запрещенной в его стране", - сообщает пресс-служба регионального управления МВД в четверг.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, мужчина является активным участником движения "Группа 24", деятельность которого совместно с "Партией исламского возрождения Таджикистана" была запрещена Верховным судом страны в 2014 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ЭКСТРЕМИЗМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


Похожие новости


Эрмитаж потратит более 1 млн рублей на борьбу с тараканами, клопами и крысами Суд рассмотрит дело о гибели семи граждан Узбекистана на пожаре под Петербургом Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге, он передан в СКР, сообщает ФСБ Путин подписал распоряжение о проведении 15-19 мая 2018 года в Петербурге международного юридического форума Делегации из 49 стран мира планируют прибыть в ноябре на петербургский культурный форум - Голодец Свыше 150 делегаций намерены участвовать в петербургской ассамблее МПС - Косачев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]