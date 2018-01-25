Взрывное устройство оставшегося в живых участника терактов в Париже оказалось дефектным

Экспертиза по запросу следствия по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже показала, что "пояс смертника" оставшегося в живых террориста Салаха Абдеслама не смог взорваться в тот день из-за дефекта устройства, сообщил в четверг радиоканал France Inter, ознакомившийся с докладом экспертов.

Выброшенный С.Абдесламом пояс исследовали в лаборатории. По данным французского радио, на нем был поврежден один из проводов, а также сломана небольшая деталь детонатора. Все это помешало произвести взрыв.

Известно, что вечером 13 ноября 2015 года С.Абдеслам в отличие от своих сообщников не взорвался в Париже. Он выбросил пояс и добрался до Брюсселя, где скрывался до ареста.

Ранее три допрошенных приятеля террориста свидетельствовали о том, что С.Абдеслам утверждал, что взрывное устройство на нем не сработало.