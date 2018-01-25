В Азербайджане в 2017г при пожарах погибли более 50 человек - МЧС

В Азербайджане в 2017 году в результате пожаров погибли 51 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
"Это на 6% меньше по сравнению по сравнению с 2016 годом", - отметили в МЧС.
Число пострадавших от пожаров в 2017 году составило 225 человек (рост на 54% по сравнению с 2016г).
По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 44 человека (168 - пострадали).
За отчетный год на места возгораний совершено 12,911 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС (рост на 8,9%). При этом 2,337 тыс. выездов совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 7,763 тыс. – с целью тушения огня на открытых территориях, 9 – в лесах и лесополосе, 343 – для тушения транспортных средств, 12,459 тыс. – в иных местах.
Ф.Исазаде
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