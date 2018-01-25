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Парламент Болгарии не поддержал вотум недоверия правительству страны

Выдвинутый оппозицией вотум недоверия действующему правительству Болгарии не нашел поддержки в парламенте, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ходе голосования 131 парламентарий отказался поддержать оппозицию, 103 проголосовали за расформирование кабинета министров. Шесть человек в ходе голосования отсутствовали.

Оппозиция выдвинула вотум недоверия кабинету премьер-министра Бойко Борисова, обвинив его в том, что "коррупция стала частью государственной политики".

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАРЛАМЕНТ, ВОТУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]