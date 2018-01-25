Парламент Болгарии не поддержал вотум недоверия правительству страны

Выдвинутый оппозицией вотум недоверия действующему правительству Болгарии не нашел поддержки в парламенте, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ходе голосования 131 парламентарий отказался поддержать оппозицию, 103 проголосовали за расформирование кабинета министров. Шесть человек в ходе голосования отсутствовали.

Оппозиция выдвинула вотум недоверия кабинету премьер-министра Бойко Борисова, обвинив его в том, что "коррупция стала частью государственной политики".