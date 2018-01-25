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Бизнес и законодательство 25.01.2018 13:23

Спрос у жителей Баку на недвижимость за рубежом возрос - Global Promotion Group

Очередная, четвертая, закрытая выставка зарубежной недвижимости Baku Overseas Property Expo пройдет в Баку 6-7 апреля 2018 года, отмечает компания Global Promotion Group, являющаяся организатором мероприятия.

«За последние полтора года спрос бакинцев на недвижимость за рубежом возрос. Первый день выставки ориентирован на профессионалов местного рынка недвижимости. В этот день зарубежные участники будут иметь возможность встретиться с азербайджанскими риэлторами для поиска новых партнеров. Гости и участники смогут принять участие в круглом столе и обсудить возможности для плодотворного сотрудничества», - отмечается в информации.

Во второй день выставки иностранные участники встретятся с потенциальными покупателями недвижимости и инвесторами, вкладывающими средства в зарубежную недвижимость. "В рамках деловой программы участники представят свои компании и проекты потенциальным клиентам и партнерам", - подчеркивает Global Promotion Group.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕДВИЖИМОСТЬ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]