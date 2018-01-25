Очевидцы в соцсетях пишут, что видели, как судно "Восток", которое в настоящее время ищут в Японском море, обледенело и перевернулось.
"У меня отец был на другом пароходе. А это судно шло за пароходом моего отца. Говорит, что он ("Восток") перевернулся из-за обледенения", - сообщает один из авторов на странице в Инстаграм, отмечая, что судно его отца тоже подверглось обледенению и получило крен, но дошло до порта Зарубино в Приморье.
"Долбили лед, без сна. У отца тоже крен на пароходе был. Капитан боялся", - пишет автор.
Здесь же размещено видео, на котором запечатлен скованный льдом теплоход.
Другие участники в комментариях отмечают, что их родственники, которые сейчас находятся в Японском море, присылают фотографии с обледеневшими судами.
"В данный момент мой муж тоже находится на пути к Владивостоку, у них тоже обледенение. Долбят лед круглые сутки, говорит, крен на левый борт", - поделилась одна из участниц.
Как сообщалось, рыболовное судно "Восток" подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья. Связи с судном нет. Пока в ходе поисково-спасательной операции найдены только несколько спасательных жилетов. По разным данным, на борту пропавшего судна находились 20 или 21 человек, жители Сахалинской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным следствия, судно следовало из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области.
МЧС распространило предупреждение об опасности обледенения судов в Японском море.
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