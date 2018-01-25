Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1143 RUR   0.0303 GBR   2.4301 TRY   0.4553

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.61 Brent   70.53

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв -2° 28 Янв -3°

СНГ 25.01.2018 13:27

Пропавшее в Японском море судно "Восток" обледенело и перевернулось - очевидцы

Очевидцы в соцсетях пишут, что видели, как судно "Восток", которое в настоящее время ищут в Японском море, обледенело и перевернулось.

"У меня отец был на другом пароходе. А это судно шло за пароходом моего отца. Говорит, что он ("Восток") перевернулся из-за обледенения", - сообщает один из авторов на странице в Инстаграм, отмечая, что судно его отца тоже подверглось обледенению и получило крен, но дошло до порта Зарубино в Приморье.

"Долбили лед, без сна. У отца тоже крен на пароходе был. Капитан боялся", - пишет автор.

Здесь же размещено видео, на котором запечатлен скованный льдом теплоход.

Другие участники в комментариях отмечают, что их родственники, которые сейчас находятся в Японском море, присылают фотографии с обледеневшими судами.

"В данный момент мой муж тоже находится на пути к Владивостоку, у них тоже обледенение. Долбят лед круглые сутки, говорит, крен на левый борт", - поделилась одна из участниц.

Как сообщалось, рыболовное судно "Восток" подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья. Связи с судном нет. Пока в ходе поисково-спасательной операции найдены только несколько спасательных жилетов. По разным данным, на борту пропавшего судна находились 20 или 21 человек, жители Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, судно следовало из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области.

МЧС распространило предупреждение об опасности обледенения судов в Японском море.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, СУДНО, ПОИСКИ


Похожие новости


Самолет МЧС со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна с 21 рыбаком Суд в Приморье арестовал пятерых рыбаков-браконьеров из КНДР Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло до 512 Эвакуированы все члены экипажа севшего на мель сухогруза на севере Приморья Траулер "Дальний Восток", погибший в Охотском море, вышел из порта Владивостока с нарушениями - прокуратура Участники банды задержаны во Владивостоке при попытке продать более 100 золотых слитков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]