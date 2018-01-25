Белорусская таможня в минувшем году предотвратила ввоз в Россию около 10 тыс. тонн санкционных товаров, завела 11 уголовных дел

Таможенные органы Белоруссии в 2017 году предотвратили ввоз в Россию около 10 тыс. т товаров санкционной группы, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на пресс-конференции в четверг в Минске.

"По результатам проведенных специальных мероприятий в 2017 году выявлено 613 административных правонарушений, объектами которых являлись более 9,6 тыс. тонн товаров санкционной группы, ввоз которых в Россию запрещен", - проинформировал Ю.Сенько.

По его словам, таможенные органы продолжают мониторить территорию страны, в том числе районы, прилегающие к административной границе с Россией, осуществляют выборочный контроль за перемещением товаров.

Глава ведомства также отметил, что в минувшем году таможенные органы возбудили 11 уголовных дел по фактам предоставления недействительных фитосанитарных сертификатов иностранных государств при таможенном декларировании плодоовощной и рыбной продукции, незаконный вывоз которой в последующем планировался в РФ.