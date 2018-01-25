Более 20 международных гуманитарных организаций призвали США пересмотреть решение о сокращении финансовой помощи палестинским беженцам

Руководители 21 международной гуманитарной организации направили американским официальным лицам письма с призывом изменить решение о сокращении на $65 млн финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) передает в четверг, что авторы письма, в том числе адресованного постпреду США при ООН Никки Хэйли, предупредили о "тяжелых последствиях" этого шага.

Также в письме выражается обеспокоенность тем, что администрация США увязывает свои политические цели и содействие в оказании гумпомощи. По мнению авторов, данный факт являет собой "опасное и разительное отступление от политики США в сфере гуманитарной помощи".

Ранее сообщалось, что для деятельности БАПОР в этом году необходимо $500 млн. Однако США объявили, что сокращают выплаты БАПОР более чем в два раза: со $125 млн до $60 млн.

АП напоминает, что США является самым крупным донором этого агентства, которое оказывает помощь в области образования и здравоохранения пяти миллионам палестинских беженцев, проживающих в Иордании, Ливане, Сирии, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.