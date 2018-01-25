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Дальнее зарубежье 25.01.2018 13:49

Более 20 международных гуманитарных организаций призвали США пересмотреть решение о сокращении финансовой помощи палестинским беженцам

Руководители 21 международной гуманитарной организации направили американским официальным лицам письма с призывом изменить решение о сокращении на $65 млн финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) передает в четверг, что авторы письма, в том числе адресованного постпреду США при ООН Никки Хэйли, предупредили о "тяжелых последствиях" этого шага.

Также в письме выражается обеспокоенность тем, что администрация США увязывает свои политические цели и содействие в оказании гумпомощи. По мнению авторов, данный факт являет собой "опасное и разительное отступление от политики США в сфере гуманитарной помощи".

Ранее сообщалось, что для деятельности БАПОР в этом году необходимо $500 млн. Однако США объявили, что сокращают выплаты БАПОР более чем в два раза: со $125 млн до $60 млн.

АП напоминает, что США является самым крупным донором этого агентства, которое оказывает помощь в области образования и здравоохранения пяти миллионам палестинских беженцев, проживающих в Иордании, Ливане, Сирии, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

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Тэги: МИР, США, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]