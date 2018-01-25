Минск призывает ускорить выработку единых политик в рамках ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) необходимо ускорить выработку единой промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и других политик, заявил первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко.

"Для устранения имеющихся барьеров и ограничений и достижения действительно равных условий для хозяйствующих субъектов в области торговли, государственных закупок, субсидирования и т.д. нам критически важно ускорить выработку единой промышленной политики, единой сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и других политик", - сказал А.Евдоченко в четверг в Минске на круглом столе, посвященном переходу председательства в ЕАЭС к РФ.

Он подчеркнул, что речь идет "не о скоординированных, не о согласованных или еще каких-то недоделанных (политиках - ИФ), а именно единых, как это положено быть в реальном экономическом союзе и как это сделал Европейский союз".

"Только обеспечив эти фундаментальные принципы, мы сможем устранить все барьеры и обеспечить максимальную отдачу от построения нашего союза. Самые крупные дивиденды от нашей интеграции мы можем получить только в фазе реального экономического союза", - сказал А.Евдоченко.

Белорусский дипломат также отметил, что если говорить о перспективах и о самой сути ЕАЭС, то для обеспечения его преимущества перед другими евразийскими интеграционными процессами "сегодня, по мнению Республики Беларусь, важно ставить вопрос не столько о расширении нашего проекта, сколько о глубине взаимодействия внутри".

Для Белоруссии, как страны с открытой экономикой, и глубина интеграции имеет большое значение, добавил А.Евдоченко.