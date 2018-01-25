Минск призывает ускорить выработку единых политик в рамках ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) необходимо ускорить выработку единой промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и других политик, заявил первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко.
"Для устранения имеющихся барьеров и ограничений и достижения действительно равных условий для хозяйствующих субъектов в области торговли, государственных закупок, субсидирования и т.д. нам критически важно ускорить выработку единой промышленной политики, единой сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и других политик", - сказал А.Евдоченко в четверг в Минске на круглом столе, посвященном переходу председательства в ЕАЭС к РФ.
Он подчеркнул, что речь идет "не о скоординированных, не о согласованных или еще каких-то недоделанных (политиках - ИФ), а именно единых, как это положено быть в реальном экономическом союзе и как это сделал Европейский союз".
"Только обеспечив эти фундаментальные принципы, мы сможем устранить все барьеры и обеспечить максимальную отдачу от построения нашего союза. Самые крупные дивиденды от нашей интеграции мы можем получить только в фазе реального экономического союза", - сказал А.Евдоченко.
Белорусский дипломат также отметил, что если говорить о перспективах и о самой сути ЕАЭС, то для обеспечения его преимущества перед другими евразийскими интеграционными процессами "сегодня, по мнению Республики Беларусь, важно ставить вопрос не столько о расширении нашего проекта, сколько о глубине взаимодействия внутри".
Для Белоруссии, как страны с открытой экономикой, и глубина интеграции имеет большое значение, добавил А.Евдоченко.
Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на полминуты ближе к ядерной полуночи
В Оттаве открестились от визита канадских депутатов в Нагорный Карабах
НКОПА и Федерация торговых палат стран Персидского залива подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
Каспар завершит капремонт парома «Дагестан»
MET-AK рассчитывает в 2018г начать экспорт продукции в ряд стран Каспийского региона и в Украину
Правительство Азербайджана выплатит компенсацию жителям, эвакуированным из оползневой зоны в Баку, на аренду жилья
Футбольные сборные Азербайджана и Македонии сыграют товарищеский матч в Турции
Взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели к гибели 89 человек в Азербайджане в 2017 году - МЧС
ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Нахчыванская Автономная Республика – лидер инвестиционного рейтинга
Бакинская Высшая Школа Нефти создает новую электронную систему обучения
Выгодное предложение от Silk Way Travel: в Анталию за 339 USD
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»