В правительстве Армении появится должность первого вице-премьера - законопроект

Минюст Армении в четверг представил на общественное обсуждение законопроект, согласно которому в структуре нового правительства страны появится должность первого вице-премьера.

Согласно документу, новое правительство Армении, которое будет сформировано в апреле-мае 2018 года, будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и министров.

После 8 февраля законопроект будет вынесен на обсуждение правительства, после чего будет направлен в парламент.

Пост первого вице-премьера в новом правительстве может занять действующий премьер-министр Карен Карапетян, посты вице-премьеров - действующий руководитель администрации президента Армен Геворкян и действующий вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, сообщают армянские СМИ.

Ожидается, что действующий президент Армении Серж Саргсян будет назначен премьер-министром, отмечается в сообщениях.

Число министерств в Армении не изменится. В составе правительства будут действовать 18 министерств.

Срок президентских полномочий С.Саргсяна истекает в апреле, тогда Армения, в соответствии с новой конституцией, полностью перейдет на парламентскую форму правления. Премьер-министра и президента Армении будет выбирать парламент. Кандидатом от правящей партии Армении на пост следующего президента республики стал посол республики в Великобритании, экс-премьер Армен Саркисян.