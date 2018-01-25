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Регион 25.01.2018 14:03

В правительстве Армении появится должность первого вице-премьера - законопроект

Минюст Армении в четверг представил на общественное обсуждение законопроект, согласно которому в структуре нового правительства страны появится должность первого вице-премьера.

Согласно документу, новое правительство Армении, которое будет сформировано в апреле-мае 2018 года, будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и министров.

После 8 февраля законопроект будет вынесен на обсуждение правительства, после чего будет направлен в парламент.

Пост первого вице-премьера в новом правительстве может занять действующий премьер-министр Карен Карапетян, посты вице-премьеров - действующий руководитель администрации президента Армен Геворкян и действующий вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, сообщают армянские СМИ.

Ожидается, что действующий президент Армении Серж Саргсян будет назначен премьер-министром, отмечается в сообщениях.

Число министерств в Армении не изменится. В составе правительства будут действовать 18 министерств.

Срок президентских полномочий С.Саргсяна истекает в апреле, тогда Армения, в соответствии с новой конституцией, полностью перейдет на парламентскую форму правления. Премьер-министра и президента Армении будет выбирать парламент. Кандидатом от правящей партии Армении на пост следующего президента республики стал посол республики в Великобритании, экс-премьер Армен Саркисян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]