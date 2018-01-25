В правительстве Армении появится должность первого вице-премьера - законопроект

Минюст Армении в четверг представил на общественное обсуждение законопроект, согласно которому в структуре нового правительства страны появится должность первого вице-премьера.
Согласно документу, новое правительство Армении, которое будет сформировано в апреле-мае 2018 года, будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и министров.
После 8 февраля законопроект будет вынесен на обсуждение правительства, после чего будет направлен в парламент.
Пост первого вице-премьера в новом правительстве может занять действующий премьер-министр Карен Карапетян, посты вице-премьеров - действующий руководитель администрации президента Армен Геворкян и действующий вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, сообщают армянские СМИ.
Ожидается, что действующий президент Армении Серж Саргсян будет назначен премьер-министром, отмечается в сообщениях.
Число министерств в Армении не изменится. В составе правительства будут действовать 18 министерств.
Срок президентских полномочий С.Саргсяна истекает в апреле, тогда Армения, в соответствии с новой конституцией, полностью перейдет на парламентскую форму правления. Премьер-министра и президента Армении будет выбирать парламент. Кандидатом от правящей партии Армении на пост следующего президента республики стал посол республики в Великобритании, экс-премьер Армен Саркисян.
Глава управления госпротокола МИД Азербайджана принял копии верительных грамот послов-нерезидентов Чили и Эквадора
Ереван стремится сохранить военный баланс в регионе - Кочарян
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Азербайджан в январе-ноябре 2017г увеличил экспорт газа в Турцию на 1%
Цены на нефть растут на данных о запасах в США, Brent подорожала до $70,8 за баррель
Грузия получает от "Газпрома" достаточную оплату за транзит российского газа в Армению - замминистра
Футбольные сборные Азербайджана и Македонии сыграют товарищеский матч в Турции
Взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели к гибели 89 человек в Азербайджане в 2017 году - МЧС
В Азербайджане в 2017г при пожарах погибли более 50 человек - МЧС
ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Нахчыванская Автономная Республика – лидер инвестиционного рейтинга
Бакинская Высшая Школа Нефти создает новую электронную систему обучения
Выгодное предложение от Silk Way Travel: в Анталию за 339 USD
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»