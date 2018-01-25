Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2017 году

Россия в 2017 году осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай по итогам второго года подряд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Китай увеличил импорт российской нефти в прошлом году на 13,8% - до 59,699 млн тонн, или 1,194 млн баррелей в сутки (б/с). Второе место заняла Саудовская Аравия, поставки которой выросли на 2,3% и составили 52,181 млн тонн, или 1,044 млн б/с.
Таким образом, разница между объемами поставок двух стран увеличилась до 150 тыс. б/с, по сравнению с 30 тыс. б/с по итогам 2016 года.
Ангола в минувшем году нарастила поставки нефти в КНР на 15,3% - до 50,418 млн тонн, Ирак - на 1,7%, до 36,816 млн тонн. Эти государства заняли третью и четвертую строчки среди импортеров.
В целом Китай увеличил импорт нефти в 2017 году на 10,1% - до 419,57 млн тонн. При этом в декабре показатель сократился на 7,4%, составив 33,7 млн тонн.
Россия в прошлом месяце снизила поставки нефти в КНР на 0,2% - до 5,031 млн тонн. Напротив, Саудовская Аравия повысила поставки на 31,7% - до 4,71 млн тонн.
При этом Россия в декабре возглавила список поставщиков нефти для Китая по итогам десятого месяца подряд.
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