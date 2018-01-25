Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1143 RUR   0.0303 GBR   2.4301 TRY   0.4553

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.61 Brent   70.53

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв -2° 28 Янв -3°

Дальнее зарубежье 25.01.2018 14:34

Трамп прибыл в Швейцарию, чтобы выступить на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп приземлился в четверг в Цюрихе, откуда на вертолете отправился в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Перед тем, как направиться в Швейцарию, американский лидер написал в "Твиттере": "Вскоре отправлюсь в Давос, в Швейцарию, чтобы рассказать всему миру о том, насколько велика Америка, и о том, как прекрасно идут дела в Америке".

Планируется, что в рамках форума Д.Трамп встретится с рядом мировых лидеров, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также посетит торжественный ужин с участием представителей европейских деловых кругов.

В пятницу президент США, как ожидается, выступит с речью.

Ранее сообщалось, что по всей Швейцарии прошли акции протеста против приезда Д.Трампа в Давос. Сотни человек вышли на улицы многих швейцарских городов, в том числе Цюриха, Женевы и Лозанны. Протестующие скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в "расизме, сексизме и гомофобии". Кроме того, участники демонстраций выражали недовольство иммиграционной политикой американского лидера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ШВЕЙЦАРИЯ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Трамп отметит первую годовщину инаугурации вечеринкой в своей резиденции во Флориде Президент США может в пятницу подписать законопроект о продлении программы слежки за иностранцами Трамп настаивает: за строительство стены на границе должна заплатить Мексика Врач Белого дома рассказал о "невероятных генах" и избыточном весе Дональда Трампа Здоровья у Трампа хватит и на следующий президентский срок - врач Эрдоган пообещал "пресечь на корню" планы США по созданию "пограничных сил безопасности" в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]