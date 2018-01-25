Трамп прибыл в Швейцарию, чтобы выступить на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп приземлился в четверг в Цюрихе, откуда на вертолете отправился в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Перед тем, как направиться в Швейцарию, американский лидер написал в "Твиттере": "Вскоре отправлюсь в Давос, в Швейцарию, чтобы рассказать всему миру о том, насколько велика Америка, и о том, как прекрасно идут дела в Америке".
Планируется, что в рамках форума Д.Трамп встретится с рядом мировых лидеров, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также посетит торжественный ужин с участием представителей европейских деловых кругов.
В пятницу президент США, как ожидается, выступит с речью.
Ранее сообщалось, что по всей Швейцарии прошли акции протеста против приезда Д.Трампа в Давос. Сотни человек вышли на улицы многих швейцарских городов, в том числе Цюриха, Женевы и Лозанны. Протестующие скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в "расизме, сексизме и гомофобии". Кроме того, участники демонстраций выражали недовольство иммиграционной политикой американского лидера.
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