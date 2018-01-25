В США полагают, что отвод турецких войск из района сирийского Африна был бы продуктивным шагом - советник Белого дома

Администрация США предпочла бы, чтобы Турция во избежание возможных инцидентов отвела бы свои войска из района Африна в Сирии, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на советника Белого дома по внутренней безопасности Тома Боссерта.

По его словам, сказанным в Давосе перед прибытием на Всемирный экономический форум президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне хотели бы, что Турция "ушла" из Африна и сконцентрировалась бы "на долгосрочных стратегических целях" обеспечения мира в Сирии.

"Могут быть серьезные последствия в результате каких-либо неверных оценок или эскалации (ситуации - ИФ)", - сказал Т.Боссерт.

Он указал на возможность "страшных результатов", если турецкие войска войдут в столкновения "с теми силами, на которые мы полагаемся для разгрома группировки ИГ , особенно если в регионе есть американские советники".

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Со своей стороны Д.Трамп призвал Анкару не предпринимать действий, способных спровоцировать конфликтную ситуацию между турецкими и американскими силами в Сирии.

Американский президент напомнил, что Вашингтон и Анкара в случае с Сирией должны уделять основное внимание вопросу борьбы против террористической группировки ИГ.