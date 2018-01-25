В США полагают, что отвод турецких войск из района сирийского Африна был бы продуктивным шагом - советник Белого дома

Администрация США предпочла бы, чтобы Турция во избежание возможных инцидентов отвела бы свои войска из района Африна в Сирии, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на советника Белого дома по внутренней безопасности Тома Боссерта.
По его словам, сказанным в Давосе перед прибытием на Всемирный экономический форум президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне хотели бы, что Турция "ушла" из Африна и сконцентрировалась бы "на долгосрочных стратегических целях" обеспечения мира в Сирии.
"Могут быть серьезные последствия в результате каких-либо неверных оценок или эскалации (ситуации - ИФ)", - сказал Т.Боссерт.
Он указал на возможность "страшных результатов", если турецкие войска войдут в столкновения "с теми силами, на которые мы полагаемся для разгрома группировки ИГ , особенно если в регионе есть американские советники".
Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Со своей стороны Д.Трамп призвал Анкару не предпринимать действий, способных спровоцировать конфликтную ситуацию между турецкими и американскими силами в Сирии.
Американский президент напомнил, что Вашингтон и Анкара в случае с Сирией должны уделять основное внимание вопросу борьбы против террористической группировки ИГ.
Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на полминуты ближе к ядерной полуночи
В Оттаве открестились от визита канадских депутатов в Нагорный Карабах
НКОПА и Федерация торговых палат стран Персидского залива подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
Каспар завершит капремонт парома «Дагестан»
MET-AK рассчитывает в 2018г начать экспорт продукции в ряд стран Каспийского региона и в Украину
Правительство Азербайджана выплатит компенсацию жителям, эвакуированным из оползневой зоны в Баку, на аренду жилья
Футбольные сборные Азербайджана и Македонии сыграют товарищеский матч в Турции
Взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели к гибели 89 человек в Азербайджане в 2017 году - МЧС
ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Нахчыванская Автономная Республика – лидер инвестиционного рейтинга
Бакинская Высшая Школа Нефти создает новую электронную систему обучения
Выгодное предложение от Silk Way Travel: в Анталию за 339 USD
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»