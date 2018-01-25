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Дальнее зарубежье 25.01.2018 14:36

США больше не поставляют оружие сирийской курдской Партии демократического союза - СМИ

США прекратили поставки оружия сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС) и обещают не возобновлять их в будущем.

Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в ходе телефонного разговора накануне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкие источники.

Анкара считает ПДС и ее военное крыло "Отряды народной самообороны" террористическими организациями, угрожающими безопасности Турции, и неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки курдам вооружений.

В минувшую субботу Турция начала на севере Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" против курдов из ПДС с целью создания вдоль турецко-сирийской границы 30-километровой зоны безопасности.

На первом этапе операция ведется в контролируемом курдами кантоне Африн, но Анкара уже заявила, что не собирается ограничиваться этим районом, а будет развивать в дальнейшем наступление на город Манбидж, который контролируется Сирийскими демократическими силами - коалицией курдских и арабских военных формирований.

По данным турецких источников, в ходе телефонного разговора Д.Трамп призвал Р.Т.Эрдогана ограничить по времени военную операцию на севере Сирии и избегать боевых действий близ Манбиджа из-за присутствия в этом районе американских военных.

В свою очередь, президент Турции заявил, что курды должны уйти к востоку от реки Евфрат, и обещал, что формирования поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армии после ухода курдов защитят Манбидж от любых угроз со стороны террористической группировки ИГИЛ , отметили источники.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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