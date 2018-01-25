США больше не поставляют оружие сирийской курдской Партии демократического союза - СМИ

США прекратили поставки оружия сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС) и обещают не возобновлять их в будущем.
Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в ходе телефонного разговора накануне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкие источники.
Анкара считает ПДС и ее военное крыло "Отряды народной самообороны" террористическими организациями, угрожающими безопасности Турции, и неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки курдам вооружений.
В минувшую субботу Турция начала на севере Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" против курдов из ПДС с целью создания вдоль турецко-сирийской границы 30-километровой зоны безопасности.
На первом этапе операция ведется в контролируемом курдами кантоне Африн, но Анкара уже заявила, что не собирается ограничиваться этим районом, а будет развивать в дальнейшем наступление на город Манбидж, который контролируется Сирийскими демократическими силами - коалицией курдских и арабских военных формирований.
По данным турецких источников, в ходе телефонного разговора Д.Трамп призвал Р.Т.Эрдогана ограничить по времени военную операцию на севере Сирии и избегать боевых действий близ Манбиджа из-за присутствия в этом районе американских военных.
В свою очередь, президент Турции заявил, что курды должны уйти к востоку от реки Евфрат, и обещал, что формирования поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армии после ухода курдов защитят Манбидж от любых угроз со стороны террористической группировки ИГИЛ , отметили источники.
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